Anamur'da polis ekipleri, esnafı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, esnafı dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Anamur Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Esnafla bir araya gelen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Ekipler, iş yerlerinde bilgilendirici broşür de dağıttı.

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