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        Anamur'da polis ekipleri, esnafı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

        Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, esnafı dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:27
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        Anamur'da polis ekipleri, esnafı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, esnafı dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Anamur Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

        Esnafla bir araya gelen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Ekipler, iş yerlerinde bilgilendirici broşür de dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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