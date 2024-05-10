Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın bebeğinin cenazesi Mersin'de defnedildi

Şehit Yazıcı'nın vefat eden bebeği için Tarsus ilçesi Kulak Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Dünyaya gözlerini açtığında "Alya" ismi verilen bebek, aniden ciğerlerinde kanama tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Müdahalelere rağmen kalbi duran bebek, hayatını kaybetti.

Irak'ın kuzeyinde geçen yıl 22 Aralık'ta bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Yazıcı'nın hamile eşi Seda Yazıcı, dün Mersin'de özel bir hastanede doğum yaptı.

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