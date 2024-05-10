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        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın bebeğinin cenazesi Mersin'de defnedildi

        Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın dün Mersin'de dünyaya gelen ve ciğerlerinde ani gelişen kanama nedeniyle yaşamını yitiren bebeği, Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:20
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        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın bebeğinin cenazesi Mersin'de defnedildi
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        Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın dün Mersin'de dünyaya gelen ve ciğerlerinde ani gelişen kanama nedeniyle yaşamını yitiren bebeği, Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

        Irak'ın kuzeyinde geçen yıl 22 Aralık'ta bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Yazıcı'nın hamile eşi Seda Yazıcı, dün Mersin'de özel bir hastanede doğum yaptı.

        Dünyaya gözlerini açtığında "Alya" ismi verilen bebek, aniden ciğerlerinde kanama tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Müdahalelere rağmen kalbi duran bebek, hayatını kaybetti.

        Şehit Yazıcı'nın vefat eden bebeği için Tarsus ilçesi Kulak Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Törende anne Seda Yazıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Kılınan namazın ardından bebeğin cenazesi, mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

        Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Ali Akyüz de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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