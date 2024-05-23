Mersin Devlet Opera ve Balesi, müze ve ören yeri konserleri verecek

Orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün ve koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, Hale Soner Kekeç, Nesrin Gönüldağ, Bülent Bezdüz ve Umut Kosman sahne alacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Bahar Esintileri" adlı konser 28 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Tarsus Müzesi'nde ve 29 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Mersin Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) müze ve ören yeri konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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