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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, müze ve ören yeri konserleri verecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) müze ve ören yeri konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 22:40 Güncelleme: 23.05.2024 - 22:40
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, müze ve ören yeri konserleri verecek
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) müze ve ören yeri konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Bahar Esintileri" adlı konser 28 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Tarsus Müzesi'nde ve 29 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Mersin Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

        Piyanoda Artem Reutov'un olacağı konserde, Işıl Cavga Bölükbaşı, Itır Gözde Tuyan, Ayşe Pınar Balay ve Hakan Bölükbaşı sahne alacak.

        Kanlı Divane Ören Yeri'nde verilecek "Antik Kentin Ezgisi" adlı gala konseri ise 2 Haziran Pazar günü saat 18.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.

        Orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün ve koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, Hale Soner Kekeç, Nesrin Gönüldağ, Bülent Bezdüz ve Umut Kosman sahne alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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