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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 84 zanlı yakalandı

        Mersin'de çeşitli suçlara karışan 84 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:23
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 84 zanlı yakalandı
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        Mersin'de çeşitli suçlara karışan 84 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon ve uygulama gerçekleştirildi.

        Çalışma kapsamında 84 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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