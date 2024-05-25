Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 84 zanlı yakalandı
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 84 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 84 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon ve uygulama gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında 84 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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