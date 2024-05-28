Silifke'de "Kültürün İzinde Mersin" etkinliği düzenlendi

Etkinliğe Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin de katıldı.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sergiyi gezdi, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atayurt İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin yaptığı resimler ve ürünler sergilendi.

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