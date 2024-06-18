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        Gülnar'da çalılıktan eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde çalılık alanda başlayıp müstakil eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:29
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        Gülnar'da çalılıktan eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde çalılık alanda başlayıp müstakil eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Taşoluk Mahallesi'ndeki çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki bir müstakil eve sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, ikamette hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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