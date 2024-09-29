Mersin'de AK Parti İlçe Başkanı Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'un "Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nde saldırıya uğradığını bildirmişti.

Bu kapsamda, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Mut ilçesindeki festivalde AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi serbest bırakıldı.

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