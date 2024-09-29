Mersin'de AK Parti İlçe Başkanı Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Mersin'in Mut ilçesindeki festivalde AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi serbest bırakıldı.
Mersin'in Mut ilçesindeki festivalde AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi serbest bırakıldı.
Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin 27 Eylül'deki açılış töreninde yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'un "Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nde saldırıya uğradığını bildirmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.