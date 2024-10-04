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        Hatayspor 131 gündür galibiyet hasreti çekiyor

        SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de 2 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, yarın Trabzonspor karşısında galip gelerek 131 günlük 3 puan hasretine son vermek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:47
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        Hatayspor 131 gündür galibiyet hasreti çekiyor
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        SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de 2 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, yarın Trabzonspor karşısında galip gelerek 131 günlük 3 puan hasretine son vermek istiyor.

        Bu sezon ligin ilk haftasında Galatasaray'a konuk olan bordo-beyazlılar, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

        İkinci haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, üçüncü haftadaki Antalyaspor maçında 3-2 mağlup olan Hatayspor, dördüncü haftada da sahasında Samsunspor'a 3-0 kaybetti.

        - Rıza Çalımbay dönemi başladı

        Akdeniz ekibinde Samsunspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Pulat'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşan Hatayspor, beşinci haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kötü gidişatı durduramayan Akdeniz ekibi, altıncı haftada Mersin'de konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 1-0 yenildi.

        - Kalesinde 10 gol gördü

        Gol yollarında sıkıntı çeken Hatayspor, ligin geride kalan bölümünde hanesine 2 puan yazdırabildi.

        Şu ana kadar rakip fileleri 4 kez havalandıran bordo-beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

        Akdeniz ekibi, iyi başlayamadığı sezonda bu sonuçlarla 18. sırada yer aldı.

        - Ligdeki son galibiyet 26 Mayıs'ta

        Atakaş Hatayspor, ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek elde etmişti.

        Çaykur Rizespor maçının ardından yaz tatili ve kamp süresini geçiren bordo-beyazlılar, bu sezon ligde henüz 3 puanla tanışamadı.

        Galibiyet hasreti 131 güne çıkan Hatay ekibi, bay geçirdiği 7. haftayı günde çift antrenman yaparak değerlendirmeye çalıştı.

        Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da Trabzonspor ile Mersin'de karşılaşacak.

        Müsabakada galip gelmenin hesaplarını yapan bordo-beyazlılar, 3 puan almaları durumunda galibiyet hasretine son vermiş olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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