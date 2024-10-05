Mersin'de yaralı bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde bir çobanın yaralı halde bulduğu yaban keçisi tedavi altına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde bir çobanın yaralı halde bulduğu yaban keçisi tedavi altına alındı.
Sarıağaç Mahallesinde yaralı halde yaban keçisi gören çoban, durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, keçiyi alarak tedavi için Tarsus Hayvanat Bahçesine götürdü.
Burada tedavisi süren yaban keçisi, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.
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