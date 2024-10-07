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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:39
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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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        Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

        Bu kapsamda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ve yürüyüşlere katılan, sosyal medyada eleman temin etmeye ve propaganda yapmaya yönelik faaliyette bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Kent merkezi ve Tarsus ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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