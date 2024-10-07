Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Bu kapsamda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ve yürüyüşlere katılan, sosyal medyada eleman temin etmeye ve propaganda yapmaya yönelik faaliyette bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

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