Mersin'de 16 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi

Uygulama noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü de yakalandı.

Çalıntı 3 motosiklet ile ruhsatsız silahın ele geçirildiği denetimde, 16 sürücüye çeşitli nedenlerden 107 bin 356 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelindeki 16 noktada asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

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