Mersin'de 16 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi
Mersin'de polis ekiplerinin denetiminde 16 motosiklet sürücüsüne 107 bin 356 lira ceza uygulandı.
Mersin'de polis ekiplerinin denetiminde 16 motosiklet sürücüsüne 107 bin 356 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelindeki 16 noktada asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Çalışmada durdurulan 637 motosiklet ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildi.
Çalıntı 3 motosiklet ile ruhsatsız silahın ele geçirildiği denetimde, 16 sürücüye çeşitli nedenlerden 107 bin 356 lira ceza kesildi.
Uygulama noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü de yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.