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        Mersin'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:56
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        Mersin'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ahmet Akçıl'ın (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Limonlu Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Akçıl'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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