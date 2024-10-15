Bozyazı'da afetlere hazırlık için tatbikat yapıldı

Öğrencilere afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verilen çalışmanın ardından okul bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Deprem tatbikatı senaryosunda, öğrencilere çök, kapan, tutun yöntemi gösterildi, binada mahsur kalan 2 öğrenmen de 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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