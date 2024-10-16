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        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:21 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:21
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        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Amalia Marchis (Romanya)

        ÇBK Mersin: Magarity 19, Fauthoux 7, Rupert 11, Johannes 24, Samuelson 8, Howard 4, Anderson 12, Araujo, Derin Yaya, Sinem Ataş 3

        Zabiny Brno: Zaplatova 13, Hamzova 22, Kostowicz 9, Cunane 13, Sklenarova, Zeithammerova 2, Dudasova 5, Cechova 2, Knezevic 8

        1. Periyot: 29-13

        Devre: 53-38

        3. Periyot: 73-55

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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