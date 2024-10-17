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        Mersin'de bir kamyon köprü altında sıkıştı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, köprü altında sıkışan kamyon için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:31
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        Mersin'de bir kamyon köprü altında sıkıştı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, köprü altında sıkışan kamyon için çalışma başlatıldı.

        Sürücüsü belirlenemeyen 01 ADS 792 plakalı kamyon, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde 3,5 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçerken sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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