Mersin'de bir kamyon köprü altında sıkıştı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, köprü altında sıkışan kamyon için çalışma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, köprü altında sıkışan kamyon için çalışma başlatıldı.
Sürücüsü belirlenemeyen 01 ADS 792 plakalı kamyon, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde 3,5 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçerken sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
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