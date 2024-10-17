16. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 20 Ekim'de koşulacak

Aynı yerde son bulacak organizasyonda sporcular, 21 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter dökecek, vatandaşlar da 5 kilometrelik halk koşusunda yarışacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince düzenlenen maraton, Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak.

Mersin'de bu yıl 16. kez organize edilen Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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