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        16. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 20 Ekim'de koşulacak

        Mersin'de bu yıl 16. kez organize edilen Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:02
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        16. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 20 Ekim'de koşulacak
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        Mersin'de bu yıl 16. kez organize edilen Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince düzenlenen maraton, Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak.

        Aynı yerde son bulacak organizasyonda sporcular, 21 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter dökecek, vatandaşlar da 5 kilometrelik halk koşusunda yarışacak.

        Farklı ülkelerden 54'ü yabancı 350 sporcunun başvurduğu maratonda dereceye giren katılımcılara para ödülü verilecek.

        Galeri
        Galeri

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