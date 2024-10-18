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        Mersin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:20
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        Mersin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı olayda S.Y. ve A.S. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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