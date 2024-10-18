Mersin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı olayda S.Y. ve A.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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