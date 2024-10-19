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        Mersin'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:04
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        Mersin'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        İsmet Paşa Mahallesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, söz konusu kişinin İ.E. (43) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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