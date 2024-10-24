Mersin'de karısını tüfekle ağır yaralayan kişi aracında intihar etti

Öte yandan, kocası hakkında aldırdığı "önleyici tedbir" kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile 21 Ekim'de görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Tömük Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Atilla Biricik (44), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Biricik'i (40) av tüfeğiyle vurdu.

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