Mersin'de besicilere küçükbaş hayvan ve yem desteği verildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Törende ayrıca Gülnar'da 116 büyükbaş hayvan yetiştiricisine yüzde 50 hibeli 68 bin 20 kilogram mısır flake yem dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden" sloganıyla düzenlenen törende Mut ve Gülnar ilçelerinde 5'er üreticiye toplamda 250 küçükbaş hayvan, 40 ton yem ve 1 yıllık veterinerlik hizmeti desteği sağlandı.

Mersin'in Gülnar ve Mut ilçesinde besicilere küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunuldu.

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