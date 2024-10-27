Mersin'de esnaf, köpeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu çocuklardan şikayetçi oldu

Çocukların yavruyu sevmek için kendisinden izin almadığını dile getiren Akat, "Köpeği hareketsiz gördükten sonra su vermeye çalıştım ama tepki vermedi. Veteriner hekim köpeğimin dilinin morardığını ve nefessizlikten​​​​​​​ öldüğünü söyledi. Bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Şahin Akat, yaptığı açıklamada, "Gece" isimli köpeğini kaybetmekten dolayı üzüntü yaşadığını söyledi.

Akat, daha sonra polis merkezine gidip çocuklardan şikayetçi oldu.

Akat'ın müşterisiyle ilgilendiği sırada iş yerine giren iki kız çocuğu, sevmek için köpeği kucaklarına aldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir esnaf, dükkanındaki köpek yavrusunun ölümünden sorumlu tuttuğu iki çocuk hakkında şikayette bulundu.

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