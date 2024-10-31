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        Mersin Körfezi'nde deniz yüzeyinde biriken atıklar toplandı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Mersin sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:49
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        Mersin Körfezi'nde deniz yüzeyinde biriken atıklar toplandı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Mersin sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirildi.

        Bakanlık bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı ekipleri, kentteki sahillerde deniz yüzeyinde biriken atıkların temizliğine yönelik çalışma başlattı.

        Sabah saatlerinde Silikfe ilçesi Taşucu Limanı'ndaki iskeleden "The Phantom" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla denize açılan ekipler, çeşitli alanlarda tarama yaptı.

        Taşucu, İncekum, Boğsak, Liman Kalesi mevkilerinde gerçekleşen çalışmada, sünger, tahta parçası, şişe, plastik bidon ve benzeri atıklar teknenin önündeki aparat yardımıyla topladı.

        Depolanan atıkların bertaraf edileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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