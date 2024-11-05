Mersin'de ormanda kaybolan 40 küçükbaşı jandarma buldu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 40 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 40 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Elmakuzu Mahallesi'nde yaşayan besici, küçükbaş hayvanlarının kaybolduğunu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye giden ekipler yaptıkları çalışmayla 40 küçükbaşı ormanda buldu.
Hayvanları kendisine verilen besici, ekiplere teşekkür etti.
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