Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de ormanda kaybolan 40 küçükbaşı jandarma buldu

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 40 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:36 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de ormanda kaybolan 40 küçükbaşı jandarma buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 40 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Elmakuzu Mahallesi'nde yaşayan besici, küçükbaş hayvanlarının kaybolduğunu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye giden ekipler yaptıkları çalışmayla 40 küçükbaşı ormanda buldu.

        Hayvanları kendisine verilen besici, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları!
        Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları!
        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Kaza yapıp kaçarken çarptığı kız çocuğunu hayattan kopardı
        Kaza yapıp kaçarken çarptığı kız çocuğunu hayattan kopardı

        Benzer Haberler

        Mersin'de kuyuya düşen kadın kurtarıldı
        Mersin'de kuyuya düşen kadın kurtarıldı
        Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
        Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
        Mersin'de üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı
        Mersin'de üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı
        Mersin ve Adana'daki uyuşturucu operasyonlarında 33 kilogram esrar ele geçi...
        Mersin ve Adana'daki uyuşturucu operasyonlarında 33 kilogram esrar ele geçi...
        Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce Şampiyonası sona erdi
        Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce Şampiyonası sona erdi