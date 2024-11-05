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        Mersin'de bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi

        Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:07
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        Mersin'de bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kentteki çalışmalarını sürdürdü.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir eve düzenlenen operasyonda Y.Ö, M.C.U, H.D. ve U.U. yakalandı.

        Adreste ruhsatsız 3 tabanca ve mühimmatları ile 30 gram esrar, 5 maske ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı polis merkezine götürüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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