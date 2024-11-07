Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Mersin'de şube açılışında konuştu:

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl 39 ülkede 15 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Mersin'de şube açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl 39 ülkede 15 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını belirtti.

        Yılmaz, Mersin'in Anamur ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Türk Kızılay Şubesi açılışına katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, 156 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay'ın ülke genelinde 514 şube ve temsilciliğinin bulunduğunu söyledi.

        Türk Kızılay'ın, iyilik köprüsü olduğunu belirten Yılmaz, "Kızılay, gönüllüler eliyle iyiliği çoğaltan bir gönüllü hareketidir. Kızılay'a o yüzden bir kurum da demiyorum. Kurumlar nihayetinde binaları, mevzuatları ya da somut varlıklarıyla dillendirilir ama bizim için Kızılay bir iyilik hareketidir. Bu iyilik hareketi, bugün 370 bin kayıtlı gönüllünün her gün büyük bir organizasyon şeklinde tüm dünyada ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor." diye konuştu.

        Yılmaz, çok fazla görev ve sorumluluklarının olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Son yüzyılın en büyük afetini yaşamış bir ülkeyiz, 6 Şubat 2023 depremlerinde. Bu depremlerde 800 binin üzerinde tekil konutun yıkıldığını ya da hasar gördüğünü biliyoruz ama biz 1,5 senede 100 binin üzerinde konutu yapabilecek güçte bir devletiz. Deprem zamanında kenetlendik. Çok şükür bugün oranın yaralarını sarıyoruz. Biz sadece yurt içinin değil yurt dışının da sürekli yanında oluyoruz. Koskoca Kızılay Kızılhaç cemiyetinin en fazla ülkeye, en fazla yardımı ulaştıran ülkesi milletim ve devletim adına çok büyük gururla söylüyorum ki; Türk Kızılay'dır. 2024'te 39 ülkede 15 milyon kişiye yardım ulaştırmış bir ülkeyiz."

        Yılmaz, açılışını yaptıkları Anamur şubesinin de hayırlı olmasını diledi.

        Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Türk Kızılay Anamur Şubesi Başkanı Sakine Kuz'un da konuşma yaptığı programın ardından dua okundu, hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?

        Benzer Haberler

        Lösemi farkındalığı kapsamında Mersin Üniversitesi'nde etkinlik yapıldı
        Lösemi farkındalığı kapsamında Mersin Üniversitesi'nde etkinlik yapıldı
        Mersin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Mersin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        'Trendyol Sanat Sohbetleri'nin ilki Çanakkale'de gerçekleşti
        'Trendyol Sanat Sohbetleri'nin ilki Çanakkale'de gerçekleşti
        Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de 620 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 620 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü