Mersin'de klinikten sokağa çıkan iki köpeğe otomobilin çarpması kamerada

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran veteriner kliniği işletmecisi Yusuf Onuk'un şikayeti üzerine Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, 31 Ekim'de Çiftliköy Mahallesi'ndeki veteriner kliniğinden dışarıya çıkan Border Collie cinsi "Alis" ve Belçika Malinois cinsi "Hilda" adındaki köpeklere çarptı.

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