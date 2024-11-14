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        Mersin'de Dünya Diyabet Günü'nde ücretsiz kan ölçümü yapıldı

        Mersin'de Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşların kan şekeri ve vücut kitle endeksi ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:34
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        Mersin'de Dünya Diyabet Günü'nde ücretsiz kan ölçümü yapıldı
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        Mersin'de Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşların kan şekeri ve vücut kitle endeksi ölçüldü.

        Toros Devlet Hastanesi tarafından Dünya Diyabet Günü etkinliği kapsamında, Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda stant kuruldu.

        Hemşireler, standa gelen vatandaşların kan şekeri ve vücut kitle endeksini ölçtü.

        Vatandaşlara diyabet, insülin tedavisi ve beslenmeye ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Hastanenin diyabet eğitim polikliniğinde görevli hemşire Kezban Arkadaş, AA muhabirine, diyabet hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

        Diyabette erken tanının önemine değinen Arkadaş, "Etkinliğimizin amacı diyabet hastalarına erken tanıyla farkındalık sağlamak. Taramaya gelen birçok vatandaş diyabetliydi. Şekeri yüksek çıkan hastalarımızı polikliniklere yönlendirdik, eğitimlere katılmasını istedik." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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