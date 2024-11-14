Mersin'de Dünya Diyabet Günü'nde ücretsiz kan ölçümü yapıldı
Mersin'de Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşların kan şekeri ve vücut kitle endeksi ölçüldü.
Mersin'de Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşların kan şekeri ve vücut kitle endeksi ölçüldü.
Toros Devlet Hastanesi tarafından Dünya Diyabet Günü etkinliği kapsamında, Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda stant kuruldu.
Hemşireler, standa gelen vatandaşların kan şekeri ve vücut kitle endeksini ölçtü.
Vatandaşlara diyabet, insülin tedavisi ve beslenmeye ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Hastanenin diyabet eğitim polikliniğinde görevli hemşire Kezban Arkadaş, AA muhabirine, diyabet hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.
Diyabette erken tanının önemine değinen Arkadaş, "Etkinliğimizin amacı diyabet hastalarına erken tanıyla farkındalık sağlamak. Taramaya gelen birçok vatandaş diyabetliydi. Şekeri yüksek çıkan hastalarımızı polikliniklere yönlendirdik, eğitimlere katılmasını istedik." ifadelerini kullandı.
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