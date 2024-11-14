Mersin'de geri dönüşümden üretilen malzemelerle "Pati Park" kuruldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, geri dönüşümden üretilen malzemelerle tasarlanan "Pati Park" hizmete sunuldu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye personelince geri dönüşüm malzemeleri Alata Mahallesi'ndeki sahil bandına taşındı.

Yeşil alanda dizayn edilen malzemelerle kurulan ve "Pati Park" adı verilen alan kullanıma açıldı.

Köpeklerin hem vakit geçirip hem de egzersiz yapabilecekleri park, hayvanseverler ve can dostları için kapılarını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, güzel bir projeye imza attıklarını belirterek, "Hayvanlarımızın burada rahat, eğlenceli vakit geçirebileceği bir parkımız oldu. Pati Park'ta kullandığımız bütün malzemeler geri dönüşümden ürettiğimiz ürünler. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.