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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:11 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:11
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Ligde 6 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 14 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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