Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligde 6 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 14 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.
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