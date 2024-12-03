Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşinde

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet'i yenip ikinci kez mutlu sona ulaşmayı istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet'i yenip ikinci kez mutlu sona ulaşmayı istiyor.

        Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada sahibini bulacak.

        Mersin ekibi, 2022'de sarı lacivertlileri yenip ilk kez kazandığı kupayı bir kere daha müzesine götürmeyi hedefliyor.

        - Lapena: "Oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor"

        ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena, AA muhabirine, maça iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Takımın müsabaka için kenetlendiğini belirten Lapena, şöyle konuştu:

        "Çok heyecanlıyız. Benim için çok özel bir an. Herkesin de bu anı beklediğine eminim. Takımın enerjisi her zaman yüksek ve onları yenebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız için de harika olacak. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Onlar her zaman bu tarz önemli maçlarda yarışmaya hazır. Ankara'da güzel bir atmosfer yakalarsak Fenerbahçe'yi yenebiliriz."

        Lapena, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ancak iyi performans sergileyeceklerine inandığını anlattı.

        - Yalçın: "Kupayı Mersin'e getirmek istiyoruz"

        Takım kaptanı Asena Yalçın, kupa maçlarının her zaman farklı motivasyonla oynandığına dikkati çekti.

        Müsabakaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Asena, "Şansımızın olduğu bir maç. Kupayı Mersin'e getirmek istiyoruz. İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz ve maça hazırız." dedi.

        Eski takımına karşı oynayacak Yvonne Anderson da Fenerbahçe'nin gücünün farkında olduklarını belirterek, "Rakibimiz hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılı. Biz de maça hazırız. Başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok

        Benzer Haberler

        Engelli sporcu Ahmet, tedavi amacıyla başladığı yüzmede milli mayoya odakla...
        Engelli sporcu Ahmet, tedavi amacıyla başladığı yüzmede milli mayoya odakla...
        Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak
        Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Hatayspor, Beşiktaş maçının ardından
        Hatayspor, Beşiktaş maçının ardından
        Hatayspor-Beşiktaş: 1-1
        Hatayspor-Beşiktaş: 1-1
        Mersin'de ev yangınında hasar oluştu
        Mersin'de ev yangınında hasar oluştu