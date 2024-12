ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşinde

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet'i yenip ikinci kez mutlu sona ulaşmayı istiyor.

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada sahibini bulacak.

Mersin ekibi, 2022'de sarı lacivertlileri yenip ilk kez kazandığı kupayı bir kere daha müzesine götürmeyi hedefliyor.

- Lapena: "Oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor"

ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena, AA muhabirine, maça iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Takımın müsabaka için kenetlendiğini belirten Lapena, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıyız. Benim için çok özel bir an. Herkesin de bu anı beklediğine eminim. Takımın enerjisi her zaman yüksek ve onları yenebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız için de harika olacak. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Onlar her zaman bu tarz önemli maçlarda yarışmaya hazır. Ankara'da güzel bir atmosfer yakalarsak Fenerbahçe'yi yenebiliriz."