Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Gülnar, Aydıncık ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 zanlının adresine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 487 gram eroin, 920 gram esrar, 194 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 8 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Küçük adanın büyük savaşı
        Küçük adanın büyük savaşı
        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı!
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Beşiktaş maçının ardından
        Hatayspor, Beşiktaş maçının ardından
        Hatayspor-Beşiktaş: 1-1
        Hatayspor-Beşiktaş: 1-1
        Mersin'de ev yangınında hasar oluştu
        Mersin'de ev yangınında hasar oluştu
        Mersin'de ilkokul öğrencileri evlerindeki eski eşyaları okullarında sergile...
        Mersin'de ilkokul öğrencileri evlerindeki eski eşyaları okullarında sergile...
        Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 700 ketçap ve mayonez ele geçiri...
        Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 700 ketçap ve mayonez ele geçiri...
        Bozyazı'da öğrenciler patates tohumlarını toprakla buluşturdu
        Bozyazı'da öğrenciler patates tohumlarını toprakla buluşturdu