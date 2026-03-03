Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Bozyazı ilçesinde öğrencilere teknoloji bağımlılığına karşı eğitim verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde lise öğrencilerine teknoloji bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:28
        Bozyazı ilçesinde öğrencilere teknoloji bağımlılığına karşı eğitim verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde lise öğrencilerine teknoloji bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Anamur Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneğince, Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere teknoloji bağımlılığının zararları anlatıldı.

        Etkinlikte öğrencilerle buluşan psikolog Canan Kökten, teknolojinin kontrolsüz kullanımının sosyal hayatı ve akademik başarıyı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

