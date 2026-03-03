Mersin'de 1 haftada 1844 araç trafikten men edildi

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 118 bin 529 araçtan 1844'ü trafikten men edildi. Valiliğin açıklamasına göre, trafik ekiplerince 23 Şubat-1 Mart'ta yapılan denetimlerde 118 bin 529 araç kontrol edildi. Araçlardan eksiklik tespit edilen 1844'ü trafikten men edildi. Denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 912 hükümlü yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.