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        Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak

        Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:26
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        Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak
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        Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yarışları gerçekleştirilecek.

        Kayıtların 11 Aralık'a kadar yapılabileceği organizasyonda dereceye giren sporculara para ödülü verilecek.

        Maraton kapsamında 14 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda fuar düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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