Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak
Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık'ta koşulacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yarışları gerçekleştirilecek.
Kayıtların 11 Aralık'a kadar yapılabileceği organizasyonda dereceye giren sporculara para ödülü verilecek.
Maraton kapsamında 14 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda fuar düzenlenecek.
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