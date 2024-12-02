Hatayspor, Beşiktaş maçının ardından

SÜPER Lig’in 14’üncü haftasında Hatayspor, Mersin’de konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Her şeyden önce puan kazanmamız gerekiyor ne olursa olsun. Çünkü biraz daha zor bir durumdayız. Onun için de bugünkü maçımızda da iyi mücadele ettik. Maçta on bir sarı kart görüldü. Tabii ki itirazlar oldu ama çoğu da mücadeleden oldu. Onun için iki takım da kazanmak için oynadı. Biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. İhtiyacımız olan puanı kazandık. Önümüze bakacağız. Ben takımdan çok memnunum. Çok mücadele ettiler. Her iki takım da kazanmak için oynadı, çok güzel bir lig maçı oldu” dedi.

‘TARAFTARA GALİBİYET VEREMEDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ’ Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe ise karşılaşmayı kazanmadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Maçın genelinde hakim bir oyun sergilediklerini aktaran Topraktepe, “Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak mecburiyetindeydik hatta. Oyun başladığında kontrolü istediğimiz gibi almaya başlamıştık ki basit bir gol yedik. Dönen top da çok boş kaldı orada. İlk yarıda karşılık verdik, maçın genelinde hakimiyet bizdeydi. Net pozisyonlarımız var. Burada Hatay'ın da pozisyonları var. Ama sonlara doğru oyuncularımın kazanma isteğinden dolayı biraz maç hızlı oynanmaya başladı. Oyuncularım gerçekten bugün reaksiyon verdi ama kazanamadık. Tabii ki uzun süredir oynamayan oyuncularımız vardı. Mecburi değişiklikler yaptık. Salih gibi, Tayyip gibi. Bunlara kramp girdi. Milot için doktorumuz kırk beş dakika en fazla demişti. Ama 60’a kadar oynadı. Bakıyorum Rafa, Gedson diğer futbolcularımıza hepsi mücadele etti. Gol pozisyonumuz var. Semih’in kafa vuruşu, karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar var ama olmadı. Tabii ki seyircilerimize küçük bir mutluluk vermek istemiştik. Berabere kaldık. Onlardan da tabii ki istediklerini veremediğimiz için üzgünüz” diye konuştu.

‘BEN SAHA TARAFINDAYIM’ Saha dışı konulara değinmek istemediğini aktaran Topraktepe, “Ben kulüp hocasıyım, çalışanım. Burada işime devam etmek zorundayım, görevdeydim. O yüzden ben devam ettim. Tabii ki dışarıdaki konularla ilgili burada hiçbir şeye girmek istemiyorum. Ben saha tarafındayım. Beşiktaş'ta tabii ki büyüklerimizin arasında problemler olabilir. Onlara ben hiçbir şekilde girmek istemiyorum. O konulara konuşmak istemiyorum” ifadesini kullandı.