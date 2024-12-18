Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 485 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarma komutanlığına götürüldü.
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