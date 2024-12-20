Hayatını kaybeden emekli albay son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Kuş'un ailesi ve yakınlarıyla Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler ile vatandaşlar katıldı.

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