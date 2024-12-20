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        Hayatını kaybeden emekli albay son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da hayatını kaybeden emekli Albay Mustafa Kuş'un cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:42
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        Hayatını kaybeden emekli albay son yolculuğuna uğurlandı
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        Ankara'da hayatını kaybeden emekli Albay Mustafa Kuş'un cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

        Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Kuş (56) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Törene, Kuş'un ailesi ve yakınlarıyla Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler ile vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından Kuş'un cenazesi toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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