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        Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan göreve başladı

        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hidayet Eraslan, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:43
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        Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan göreve başladı
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        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hidayet Eraslan, göreve başladı.

        İlçede çalışan basın mensupları, Konya Bölge Adliye Mahkemesine atanan Veli Gündüz'den görevi devralan Eraslan'ı makamında ziyaret etti, başarı diledi.

        Başsavcı Eraslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için göreve başladık. Hepimiz için hayırlı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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