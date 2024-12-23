Mersin'de otomobilin çarptığı baba ile 2 oğlu yaralandı

Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazada yaralanan baba ile iki oğlu, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arpaçbahşiş Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda F.G. (43) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.C. (38) ve oğulları H.İ.C. (10) ile E.C'ye (7) çarptı.

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