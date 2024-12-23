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        Mersin'de otomobilin çarptığı baba ile 2 oğlu yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu baba ve 2 oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:01
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        Mersin'de otomobilin çarptığı baba ile 2 oğlu yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu baba ve 2 oğlu yaralandı.

        Arpaçbahşiş Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda F.G. (43) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.C. (38) ve oğulları H.İ.C. (10) ile E.C'ye (7) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan baba ile iki oğlu, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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