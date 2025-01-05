Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de ateşe verilen muhtarlık kapısı hasar gördü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ateşe verilen muhtarlık kapısında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:54 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de ateşe verilen muhtarlık kapısı hasar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ateşe verilen muhtarlık kapısında hasar oluştu.

        Eskiömerli Mahalle Muhtarlığı'nın kapısının gece saatlerinde alev aldığını gören vatandaşlar, yangını söndürüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı.

        Polis, yangını çıkartan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Trump Meloni'yi malikanesinden ağırladı
        Trump Meloni'yi malikanesinden ağırladı
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de dayanışma yemeğine katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de dayanışma yemeğine katıldı
        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Bozyazı'da temaslarda bulundu
        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Bozyazı'da temaslarda bulundu
        Kıbrıs gazisi olduğunu harekattan 50 yıl sonra öğrendi
        Kıbrıs gazisi olduğunu harekattan 50 yıl sonra öğrendi
        Mersin'de "3. Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı
        Mersin'de "3. Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak