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        Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:01
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        Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

        Futbolcular, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan çalışması üzerinde durdu.

        Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

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