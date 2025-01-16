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        Mersin'de öğrenciler Softa Kalesi'ni gezdi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, "Kültürün İzinde Mersin Projesi" kapsamında Softa Kalesi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:51
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        Mersin'de öğrenciler Softa Kalesi'ni gezdi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, "Kültürün İzinde Mersin Projesi" kapsamında Softa Kalesi'ni gezdi.

        Şehit Murat Namdar Ortaokulunca öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla Softa Kalesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Öğrenciler etkinlikte, Softa Kalesi'ni gezdi, rehberler katılımcılara kalenin tarihi hakkında bilgi verdi.

        Softa Kalesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler tarafından çevre temizliği de yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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