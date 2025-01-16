Mersin'de öğrenciler Softa Kalesi'ni gezdi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, "Kültürün İzinde Mersin Projesi" kapsamında Softa Kalesi'ni gezdi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, "Kültürün İzinde Mersin Projesi" kapsamında Softa Kalesi'ni gezdi.
Şehit Murat Namdar Ortaokulunca öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla Softa Kalesi'nde etkinlik düzenlendi.
Öğrenciler etkinlikte, Softa Kalesi'ni gezdi, rehberler katılımcılara kalenin tarihi hakkında bilgi verdi.
Softa Kalesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler tarafından çevre temizliği de yapıldı.
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