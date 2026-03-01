Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan Yeşilay Haftası mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kaymakam Topsakaloğlu, mesajında, 106 yıl önce temelleri atılan Yeşilayın, bugün ülkenin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak insan sağlığını koruma görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.



Yeşilayın öncülüğünde alkol, tütün, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı mücadele verildiğini kaydeden Topsakaloğlu, "Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, Yeşilay Haftası'nın toplumumuzda farkındalığı artırmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

