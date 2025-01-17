Bozyazı'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, İlçe Müftüsü Yakup Avcı, Anadolu Ajansının
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, İlçe Müftüsü Yakup Avcı, Anadolu Ajansının
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