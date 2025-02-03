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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Mersin'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'de öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 21:01 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:39
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Mersin'de öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'de öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

        Gezeravcı, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilere, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

        Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Gezeravcı'nın bir misyon üstlenerek herkesi gururlandırdığını söyledi.

        Gezeravcı'ya teşekkür eden Pehlivan, "Uzay serüveni noktasında ülkemiz adına en üst seviyeye ulaşmış hemşehrimizi, kardeşimizi sizlerle buluşturmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Kendisinin deneyimleri, bu yönde adım atmak isteyen gençlerimizin zihninde çok önemli açılımlara vesile olacaktır. Uzayla ilgili bilimsel çalışmalarda çok önemli mesafeler katedeceğine de yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Gençlere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yapan Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini belirtti.

        Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya insan gönderebilen 22. ülke olduğunu vurgulayarak, "Dünya nüfusu 8,5 milyar. İnsanlar her gün milyarca adım atarken dışarıda, bir anne babanın hayatındaki en değerlisi evladının bu hayatta attığı ilk adımdır. Bu da Türk evladının uzayda attığı ilk adımdı. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

        Gezeravcı, ülkenin yetiştirdiği bilim insanlarının ortaya koyduğu, alanında özgün 13 deneyi alınlarının akıyla tamamladıklarını dile getirdi.

        Türkiye'nin uzay alanındaki faaliyetlerine ve projelerine işaret eden Gezeravcı, şunları kaydetti:

        "2026-2028 aralığında kendi yapmış olduğumuz bilimsel üniteyi yine kendi sistemimizle aya eriştirmeyi planlıyoruz. Roketi ayda bir noktaya sert iniş yaptırmayı planlıyoruz. Ay yüzeyine herhangi bir insan ya da obje indirebilmiş 6 ülke var. Biz 7. ülke olma noktasında hedef koyduk. Proje şu an çok ciddi seviyeye gelmiş durumda. Ülkemizin uzay alanında koymuş olduğu hedefleri bağımsız şekilde gerçekleştirebilmek üzere Ekvator hattının civarında uzay limanı projesi üzerinde çalışmaktayız. Detayları devlet büyüklerimiz önümüzdeki süreçte halkımızla paylaşacaktır. "

        Konuşmaların ardından Gezeravcı'ya hediye takdim edildi, program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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