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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 21:35 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:43
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

        Mersinspor: Cobbs 22, Pineiro 4, Cruz 29, Kairys 7, Canberk Kuş 8, Olaseni 6, Efianayi 12, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 4, Deniz Kılıçlı

        Karşıyaka: Ozan Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Akyazılı, Gallinat 19, Muhsin Yaşar 21, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 16, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep 5

        1. Periyot: 15-23

        Devre: 29-42

        3. Periyot: 54-66

        Normal süre: 80-80

        Beş faulle çıkanlar: 31.00 Hakan Sayılı (Karşıyaka), 38.00 Canberk Kuş (Mersin Spor ), 41.00 Thomas Akyazılı (Karşıyaka), 43.27 Muhsin Yaşar (Karşıyaka), 44.00 Kartal Özmızrak (Mersin Spor)

        MERSİN

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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