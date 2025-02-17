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        Silifke'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:53
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        Silifke'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Zeyneli Hacı Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda depolanan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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