Kazada ölen 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin'i öğretmenleri müzik sevgisiyle anıyor

ALEYNA COŞKUN - Mersin'de otomobilin çarpması sonucu 18 yaşında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol'un öğretmenleri, genç kızı müziğe olan tutkusuyla yad ediyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim için İsviçre'ye giden Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

Akyol'un ölümü, ailesi Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol ile yakınlarının yanı sıra yıllarca keman dersi aldığı öğretmenlerini de üzdü.

- "Laçin sanat tutkusuyla sonsuza dek yaşayacak ve hep kalbimizde olacak"

MEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Dr. Duygu Deniz Demirel, AA muhabirine, Akyol'u kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

Akyol'u küçük yaşlarından itibaren tanıdığını dile getiren Demirel, "Laçin 2012'de yarı zamanlı keman öğrencimiz olarak eğitime başladı. 2016'da da sınavlarımızı kazanıp tam zamanlı öğrencimiz oldu. 12 senedir bilfiil birlikteydik." dedi.

Demirel, genç kızın hayallerinin yarım kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Laçin bizim evladımızdı, acımız çok derin. Annesi, babası, bizler, ilmek ilmek işleyip bugünlere getiriyoruz. Çok başarılı bir öğrenciydi. Değerliydi, farklıydı, hassastı. Acımız taze. Laçin sanat tutkusuyla sonsuza dek yaşayacak ve hep kalbimizde olacak. Çok güzel başarılara imza attı, ödüller aldı. Olayın sorumlusunun ceza almasını istiyoruz."

- "Laçin, kısa hayatında güzel şeyler yaşadı"

12 yıl eğitim verdiği Akyol'u ödül kazandığı yarışmalara hazırlayan keman öğretmeni Lily Tchumburidze de çok üzgün olduğunu dile getirdi.