Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Kazada ölen 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin'i öğretmenleri müzik sevgisiyle anıyor

        ALEYNA COŞKUN - Mersin'de otomobilin çarpması sonucu 18 yaşında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol'un öğretmenleri, genç kızı müziğe olan tutkusuyla yad ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin'i öğretmenleri müzik sevgisiyle anıyor
        ABONE OL

        ALEYNA COŞKUN - Mersin'de otomobilin çarpması sonucu 18 yaşında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol'un öğretmenleri, genç kızı müziğe olan tutkusuyla yad ediyor.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim için İsviçre'ye giden Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.

        Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

        Akyol'un ölümü, ailesi Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol ile yakınlarının yanı sıra yıllarca keman dersi aldığı öğretmenlerini de üzdü.

        - "Laçin sanat tutkusuyla sonsuza dek yaşayacak ve hep kalbimizde olacak"

        MEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Dr. Duygu Deniz Demirel, AA muhabirine, Akyol'u kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

        Akyol'u küçük yaşlarından itibaren tanıdığını dile getiren Demirel, "Laçin 2012'de yarı zamanlı keman öğrencimiz olarak eğitime başladı. 2016'da da sınavlarımızı kazanıp tam zamanlı öğrencimiz oldu. 12 senedir bilfiil birlikteydik." dedi.

        Demirel, genç kızın hayallerinin yarım kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Laçin bizim evladımızdı, acımız çok derin. Annesi, babası, bizler, ilmek ilmek işleyip bugünlere getiriyoruz. Çok başarılı bir öğrenciydi. Değerliydi, farklıydı, hassastı. Acımız taze. Laçin sanat tutkusuyla sonsuza dek yaşayacak ve hep kalbimizde olacak. Çok güzel başarılara imza attı, ödüller aldı. Olayın sorumlusunun ceza almasını istiyoruz."

        - "Laçin, kısa hayatında güzel şeyler yaşadı"

        12 yıl eğitim verdiği Akyol'u ödül kazandığı yarışmalara hazırlayan keman öğretmeni Lily Tchumburidze de çok üzgün olduğunu dile getirdi.

        Tchumburidze, Akyol'un herkesi düşünen özel bir genç olduğunu belirterek, "Kemanı tutuşu bile onun güzel karakterini belli ediyordu. Şimdiden çok özlüyorum. Sınıfım, öğrenciler, arkadaşları hepimiz mahvolduk. Laçin, kısa hayatında güzel şeyler yaşadı. Çok narindi, benim için altın bilezikti." diye konuştu.

        Akyol'un keman derslerindeki eşlik öğretmeni Marine Jintcharadze de öğrencisini unutmayacağını ifade etti.

        Jintcharadze, Akyol ile 10 yıl beraber çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "İnsana değer katan tüm güzellikler Laçin'in ruhunda toplanmıştı. Hayatının büyük parçasını müziğe vermişti. Onun kaybı sadece kendi ailesi için değil Türkiye'nin kaybı aynı zamanda. Öğrenciliği çok güzeldi, harikaydı. Derse geliyordu, gülüyordu. Her dersimiz çok mutlu geçiyordu."

        - Olay

        Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmek isterken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve savcılık sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, MEÜ Devlet Konservatuvarı ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye keman gönderdiği Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor

        Benzer Haberler

        Hatayspor, 99 gün sonra galibiyet hasretini dindirdi
        Hatayspor, 99 gün sonra galibiyet hasretini dindirdi
        Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sabil'den MÜSİAD'a ziyaret
        Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sabil'den MÜSİAD'a ziyaret
        "Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları" sona erdi
        "Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları" sona erdi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        İlkem Yapı Tarsus Spor:81 - Nesibe Aydın: 93
        İlkem Yapı Tarsus Spor:81 - Nesibe Aydın: 93
        Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından
        Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından