Akkuyu NGS'nin Doğu Kargo Terminali'ne 100'üncü kargo gemisi ulaştı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) Doğu Kargo Terminali'ne 100'üncü kargo gemisinin yanaşması dolayısıyla tören düzenlendi.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Çin'den gelen geminin yanaştığı terminaldeki törende, deniz yoluyla gönderilen 100'üncü kargo sevkiyatının, santral projesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Lojistik zincirinin önemini vurgulayan Butckikh, "Malzeme ve ekipman tedarikinin kesintisizliği, kurulmuş lojistik zincirleri, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için vazgeçilmez şartlardır." ifadesini kullandı.

Butckikh, Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinin devreye alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer ünitelerde, inşaat ve montaj çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda NGS için ekipman ve malzeme sevkiyatları da devam ediyor. Kısa süre önce Doğu Kargo Terminali'ne ilk taze yakıt sevkiyatı ile ikinci güç ünitesi için bir taşıma geçidi, üçüncü güç ünitesi için de bir polar vinç teslim edildi. Yakında üçüncü güç ünitesinin reaktör bölümü için ekipman ve dördüncü güç ünitesi için türbin üniteleri dahil olmak üzere sahada yeni kargolar bekliyoruz."

Doğu Kargo Terminali'nin 2019'da faaliyete geçtiğini ve santralin en önemli lojistik altyapısı olduğunu dile getiren Butckikh, "Liman, nükleer güç santralinin yaşam döngüsü boyunca kullanılacak. Terminal, işletimi sırasında halihazırda 100 bin tondan fazla kargo kabul etti. Farklı ülkelerden gemileri kabul ediyoruz ve bugün ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir kargo gemisini Akkuyu Nükleer Güç Santrali limanında ağırladık." değerlendirmesinde bulundu.

Butckikh, Akkuyu NGS için önemli bir yükün, deniz yoluyla güvenilir şekilde teslim edildiğini söyledi.

Akkuyu Nükleer AŞ Liman Müdürü Okan Bozkurt da kargo sürecine ilişkin şunları anlattı:

"Çin Halk Cumhuriyeti'nin Taicang Limanı'ndan Kore Cumhuriyeti'nin Gunsan Limanı'na uğrayarak terminale gelen gemi, sahaya güvenli olarak şalt sahası ve turbo jeneratör tesisi bileşenlerinden oluşan bir parti ekipman teslim etti."