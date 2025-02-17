Akkuyu NGS'ye 100'üncü kargo gemisi ulaştı

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde 100’üncü kargo gemisi ulaştı.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Santral içerisinde yer alan kargo terminaline 100’üncü kargo gemisi yanaştı. 100’üncü geminin gelişi için düzenlenen etkinliğe Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu Nükleer A.Ş. Liman Müdürü Okan Bozkurt, kargoyu getiren geminin kaptanı ve yetkililer katıldı.

Törende konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, “Deniz yoluyla gönderilen 100’üncü kargo sevkiyatı, proje için önemli bir dönüm noktasıdır. Malzeme ve ekipman tedarikinin kesintisizliği, kurulmuş lojistik zincirleri, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için vazgeçilmez şartlardır. 1’inci Güç Ünitesinde devreye alma çalışmaları devam ederken, diğer ünitelerde, inşaat ve montaj çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda NGS için ekipman ve malzeme sevkiyatları da devam ediyor. Kısa bir süre önce Vostochny Kargo Terminaline ilk taze yakıt sevkiyatı ile 2'inci Güç Ünitesi için bir taşıma geçidi ve 3’inci Güç Ünitesi için bir polar vinç teslim edildi. Yakında, 3'üncü Güç Ünitesinin reaktör bölümü için ekipman ve 4'üncü Güç Ünitesi için türbin üniteleri dahil olmak üzere sahada yeni kargolar bekliyoruz. Vostochny Kargo Terminali, NGS'nin en önemli lojistik altyapısı. 2019 yılında faaliyete geçirildi ve sahadaki ilk büyük yapı oldu. Liman, nükleer güç santralin yaşam döngüsü boyunca kullanılacak. Terminal, işletimi sırasında hali hazırda 100 bin tondan fazla kargo kabul etti. Farklı ülkelerden gemileri kabul ediyoruz ve bugün ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir kargo gemisini Akkuyu Nükleer Güç Santrali limanında ağırladık. Son olarak, kargo taşımacılığını organize etme ve destekleme konusunda iyi koordine edilmiş çalışmalarıyla projenin deniz lojistiğinin istikrarını sağlayan kişilerden bahsetmek istiyorum. Şirketimizin Nakliye Lojistiği ve Gümrük Departmanındaki çalışma arkadaşlarıma uzun yıllara dayanan emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Vostochny Terminali’ndeki Türk meslektaşlarımızın profesyonelliğini ve deneyimini takdir ediyorum. Aramızda bulunan geminin saygıdeğer kaptanına da Akkuyu NGS için önemli bir yükü deniz yoluyla güvenli ve güvenilir bir şekilde teslim ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.